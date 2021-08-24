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В Москве выявили минимальное с 23 марта число случаев COVID-19 за сутки

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В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1 105 новых случаев коронавируса, что является минимумом с 23 марта. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 23 августа.

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За прошедшие 24 часа отмечено 56 летальных исходов, выздоровели 2 148 пациентов. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 557 387 случаев коронавируса.

В России же за сутки впервые с 23 июня выявили менее 19 тыс. заболевших. С начала пандемии в стране зарегистрировано 6 785 374 случая коронавируса, уточнили в оперштабе.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в стране наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, вакцинация от коронавируса показывает результат.

Вместе с этим он призвал продолжать соблюдать необходимые противоэпидемические меры и проходить вакцинацию.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Глава государства также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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