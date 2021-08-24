Поезд насмерть сбил мужчину на железной дороге в Казани

Следователи проводят проверку по факту наезда на мужчину поезда в Казани. От полученных травм потерпевший скончался н месте.

Трагедия произошла вечером 23 августа на перегоне Дербышки — Ометьево. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, мужчина заметил пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Тем не менее избежать наезда не удалось. Мужчина 1967 года рождения погиб, пишет InKazan.ru.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего. В адрес руководства подразделения железной дороги направят представление об устранении обстоятельств, способствовавших наезду.

10 августа электричка сбила мужчину и женщину в районе станции Храпуново в Московской области. Потерпевшие скончались на месте. В правоохранительных органах напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железной дороги.