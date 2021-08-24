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ЕК увеличит объем гуманитарной помощи жителям Афганистана и беженцам

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Еврокомиссия намерена в четыре раза увеличить размер гуманитарной помощи жителям Афганистана и беженцам, доведя ее объем до более чем €200 млн. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«В ходе сегодняшнего разговора лидеров G7 я объявлю об увеличении гуманитарной поддержки из бюджета ЕС афганцев внутри страны и за ее пределами до более чем €200 млн с более чем €50 млн», — написала она на своей странице в Twitter.

Эта помощь пойдет в дополнение к той, что выделяется отдельными странами Евросоюза, добавила глава ЕК.

23 августа власти ЕС заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией не согласились Австрия и Греция.

По данным Европейской комиссии, в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн человек стали вынужденными переселенцами внутри страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала текущего.

18 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, за день до этого призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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