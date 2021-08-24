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Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи

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Необходимо регулировать движение самокатов, из-за данного вида транспорта чаще всего страдают дети. Об этом во вторник, 24 августа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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Таким образом сенатор отреагировал на происшествие в Сочи, где мужчина на электросамокате сбил девочку, которой нет и двух лет.

«Как я уже не раз говорил, срочно нужно начать регулировать движение самокатов. Уже были смерти, всё чаще страдают дети. Случай в Сочи — еще одно подтверждение, что резко возросшую активность самокатчиков нельзя пускать на самотек», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как во вторник сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, инцидент в Сочи, по предварительным данным, произошел 22 августа. Мужчина, управлявший электросамокатом, совершил наезд на гулявшего с отцом ребенка, в результате девочка получила переломы чешуйчатой и орбитальной костей и была госпитализирована. Самокатчик скрылся с места происшествия.

Похожий случай произошел 9 августа. Тогда мужчина на самокате сбил ребенка в московском музее-заповеднике «Коломенское». Пострадавшего госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в МВД России сообщили о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.

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