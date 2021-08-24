Пушков высмеял заявление Зеленского о сильной и решительной Украине

24 августа президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с Днем независимости, заявил, что Украина — «сильная страна», которая «амбициозно мечтает и решительно действует». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выступление украинского лидера, заявил, что тот явно «погорячился».

«Насчет «сильной страны» Зеленский явно погорячился: Украина сегодня — беднейшая страна Европы, ждет очередного транша МВФ, как манны небесной, а ее президент едет в Лондон на поклон к главе британской разведки (визит Зеленского к Ричарду Муру в октябре 2020 года. — Ред.). А потому остается загадкой, в чем состоит сегодня сила Украины», — написал Пушков в Telegram.

24 августа на Украине отмечают 30-летие Дня независимости. В своем выступлении по случаю праздника Зеленский заявил, что Украина — страна, которая не боится слова «впервые».

«Впервые за 30 лет [госпредприятие] Антонов строит для государства три самолета. Для армии строят вертолеты на украинских лопастях. Строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы», — сказал президент.



Он также отметил, что страна «выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов», «впервые дает людям реальное право собственности на землю и впервые запускает народовластие», а также становится партнером НАТО с расширенными возможностями. Именно такую Украину, указал президент, поддержат другие страны, когда она подаст заявку на вступление в Европейский Союз.

Между тем 23 августа вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что мечта евромайдана о вступлении в ЕС отодвигается в туманное будущее. «С учетом политической ситуации, того, как решают вопросы по расширению, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы», — сказал политик в интервью агентству «РБК Украина».

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ, передает «Газета.ру».

11 августа Пушков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не нужна Евросоюзу, так как она самая бедная страна в Европе, растерявшая почти весь свой экономический потенциал, созданный в советское время.