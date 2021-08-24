Почти половина речной рыбы в Липецкой области заражена

Стали известны результаты лабораторного мониторинга рыбы, обитающей в водоемах Липецкой области. Исследование проводило региональное управление ветеринарии. Рыбу проверили на зараженность возбудителями зооантропонозных болезней.

В управлении GOROD48 рассказали, что с начала года в отдел паразитологии и ихтиопатологии поступило 411 образцов рыбы из прудов и рек 11 муниципальных образований региона.

Прудовую рыбу признали безопасной для людей. Рыба, выловленная в реках Дон, Воронеж, Усманка, Красивая Меча, значительно заражена описторхозом и псевдамфистомозом. Она и является реальной угрозой для здоровья человека, предупредили специалисты. Таким образом, многолетние наблюдения свидетельствуют о сохраняющемся высоком уровне заражения биогельминтозами речной рыбы.

Также в ведомстве напомнили о регистрации большого количества случаев описторхоза среди населения области.

Ранее Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб. Человек заражается описторхозом во время употребления в пищу рыбы семейства карповых. Такой вид рыбы водится в водоемах Северо-Западного региона. Обычно встречается у язя, леща, линя, жереха, плотвы, уклея, красноперки, гольяна, подуста.