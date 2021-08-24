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Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

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Два автомобиля лоб в лоб столкнулись в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Смертельные травмы получили два человека.

Авария произошла рано утром 24 августа на трассе «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». Вблизи деревни Карашур водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с машиной Renault Logan. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Водитель Renault и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте. Водитель «ВАЗа» получил незначительные травмы.

В Саратовской области при столкновении машин Mercedes и Lada Largus погибли три человека. Еще трое, в том числе двое детей, были госпитализированы.

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