В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Сочи мужчина на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего, как 24 августа сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 августа.

«Девочка, возраст которой 1 год и 8 месяцев, вместе с отцом гуляла на улице Конституции СССР в городе Сочи. В какой-то мужчина, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на ребенка, после чего продолжил движение. В результате происшествия малолетняя получила повреждения в виде перелома чешуйчатой и орбитальной костей. В настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Личность водителя самоката уже была установлена — им оказался 44-летний местный житель.

После окончания проверки и судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление степени причиненного вреда здоровью ребенка, будет принято процессуальное решение.

Похожий случай произошел 9 августа. Тогда мужчина на самокате сбил ребенка в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Пострадавшего госпитализировали.

Ранее, 17 июня, в МВД России сообщали о росте аварий с участием электросамокатов на 195% с начала года. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с января по май произошло 112 ДТП, в ходе которых два человека погибли, 119 пострадали.

17 июля сенатор Алексей Пушков, комментируя участившиеся трагические инциденты с электросамокатами, заявлял, что нужно подумать об отказе от этого вида транспорта.