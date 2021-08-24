В ГД оценили идею ввести уголовную ответственность за подмену номеров

Инициатива «Народного фронта» по введению уголовной ответственности за подмену телефонных номеров может стать решением актуальной проблемы. Такое мнение во вторник, 24 августа, высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, на площадке комитета совместно с Минцифры уже поднималась тема махинаций с телефонными номерами.

«Бороться с подменными номерами нужно... Что касается ответственности за сам процесс подмены — да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Боярский отметил, что основная часть мошеннических звонков с подмененных номеров исходит из-за границы.

«Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации», — добавил депутат.

Ранее в этот же день «Народный фронт» предложил ввести уголовную ответственность за организацию специальных сервисов, реализующих подмену телефонных номеров. Кроме того, по мнению активистов «Народного фронта», необходимо законодательно обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.

15 августа управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что во время телефонного разговора с вероятными мошенниками нельзя говорить слова «да» и «нет», а также называть цифры.

Представляющиеся сотрудниками банков мошенники могут записать голос человека на диктофон, а потом позвонить в настоящий банк и использовать эту голосовую запись. Таким образом можно потерять все деньги со счетов.