«Яндекс» восстановил работу сервисов после сбоя

Сервисы «Яндекс Go» (включает «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Еду») работают штатно, сообщили во вторник, 24 августа, ТАСС в пресс-службе «Яндекса».

Ранее в этот день пользователи «Яндекса» отметили сбои в работе сервисов компании, передает «Газета.ру».

Согласно данным сайта Downdetector, о проблемах заявили жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

Последний раз сбой в работе «Яндекса» был зафиксирован 9 июня. Тогда на работу сервисов компании поступило более 330 жалоб: у 85% пользователей возникли проблемы с доступом к сайту поисковика, остальные 15% не могли войти в сервис электронной почты.