В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет для эвакуации

На прошлой неделе украинский самолет, с помощью которого должна была осуществляться эвакуация граждан из Афганистана, захватили неизвестные и улетели на нем в Иран с другими пассажирами на борту. Об этом 24 августа рассказа замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Наш самолет захватили другие люди. Во вторник (17 августа. — Ред.) у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал Енин в эфире местное радиостанции «Громадське радио», не уточнив, чем закончился инцидент.

Енин отметил, что следующие попытки осуществить эвакуацию граждан на Украину также не были успешными, так как пассажирам просто не удалось попасть на территорию аэропорта в Кабуле.

Ранее, 22 августа, в аэропорт Борисполь прибыл самолет из столицы Афганистана. На борту находились 83 человека, в том числе 31 гражданин Украины. Остальные пассажиры — иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи, добавляет «Газета.ру».

Ситуация в аэропорту Кабула осложнилась 15 августа, когда в город вошли боевики «Талибана» (запрещенная организация, запрещена в РФ). Местные жители, которые стремятся улететь из страны, пытаются попасть на территорию аэропорта и занимают часть взлетно-посадочной полосы.

Так, 23 августа источник сообщил, что за день еще семь человек погибли в результате столкновений у аэропорта столицы Афганистана Кабула.

По данным источника, жертвами столкновений стали один сотрудник сил безопасности, два талиба и четыре человека, которые пытались покинуть Афганистан. Также очевидец подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.

Ранее в тот день сообщалось, что из-за большого скопления людей в воздушной гавани Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.