Липецкий вуз и волгоградский исторический парк будут сотрудничать

Соглашение о сотрудничестве подписали Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова-Тян-Шанского и Исторический парк «Россия — моя история» в Волгограде. План мероприятий сформировали на несколько лет вперед.

Он включает семинар с педагогическими работниками, «круглый стол» с профессорско-преподавательским составом и стратегическую сессию по теме «Исторический парк «Россия – моя история» – площадка просвещения и воспитания», которые будут проходить в онлайн-формате. Для студентов запланированы онлайн-экскурсии, заочные конкурсы и серия просветительских интенсивов. Они состоятся в рамках очной стажировки лучших студентов на базе Исторического парка.

По словам ректора университета Нины Фединой, которые приводит Lipetskmedia, наличие онлайн-экскурсий и других дистанционных мероприятий по такому уникальному пространству значительно расширяет возможности сотрудничества в образовательной деятельности. Благодаря современным мультимедийным экспонатам внимание к парку проявят даже те, кто никогда не интересовался историей, уверены в вузе.

Также ученые университета смогут использовать ресурсы парка в воспитательной работе и внесут свой вклад в создание новых тематических экспозиций.