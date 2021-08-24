В США проходит акция против расширения нефтепровода Line 3

Американцы выступают против расширения нефтепровода Line 3. На пути новой трубы нетронутые леса и более 200 водоемов. Кроме того постройка может навредить экосистеме такой крупной и важной реки как Миссисипи, передает телеканал «Известия». Причем ЧП на существующей части трубопровода — не редкость. В 1991 году в плодородные земли Миннесоты попало почти 6,5 млн литров нефти. Утечка стала крупнейшей на суше за всю историю США.

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