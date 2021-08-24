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Глава Минтруда Котяков подписал приказ об информировании о пенсионных накоплениях

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии. Приказ, подписанный министром, опубликован в понедельник, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1», — говорится в документе.

Согласно приказу, сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам, достигшим 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информирование должно проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста.

Документ вступит в силу с 2022 года.

26 июля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, в котором предлагается вернуться к индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам. Депутат считает, что отсутствие индексации негативно сказывается на финансовом положении пенсионеров.

21 июля, в Госдуме заявили о необходимости выплачивать повышенную пенсию россиянам, проработавших в сельской местности не менее 30 лет вне зависимости от обстоятельств. Отмечается, что на сегодняшний день людям, проработавшим не менее 30 лет в сельской местности, назначается повышенная пенсия, однако она не распространяется на тех, кто переехал и в момент назначения пенсии проживал в городе, хотя также проработал данный срок в селе.

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