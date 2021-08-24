Умерла народная артистка России Наталья Исаева. Смерть 60-летней актрисы 24 августа подтвердили в Кировском драматическом театре, где она и работала.

Исаева начала играть на театральной сцене в 1983 году после окончания Свердловского театрального училища.

Также десять лет Исаева занимала пост главы отделения Союза театральных деятелей Кирова. В 2012 году ей присвоили почетное звание «Народный артист Российской Федерации», сообщает Пятый канал.

Кроме работы в театре, актриса преподавала ораторское искусство и технику речи.

Дата и место прощания с актрисой пока не известны.