На XX съезде «Единой России» представили новую предвыборную программу

Главная тема XX съезда «Единой России» — представление новой предвыборной программы. На портале партии собрали более 1,6 млн предложений, сообщает телеканал «Известия», которые показали, что от новой Госдумы граждане, например, ждут расширения программы материнского капитала, ускорения расселения, создания новых рабочих мест, повышения доступности лекарств. Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.