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Зеленский поздравил Украину с Днем независимости

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем независимости, который отмечают на Украине 24 августа.

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«30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: она состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная! Мы тебя не подведем!» — написал он в Twitter.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

Ранее в этот день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в отсутствии развития страны виноваты олигархизация и вредные советы Запада. Так, Украина сначала вступила в ВТО на невыгодных условиях, а потом подписала соглашение об ассоциации с ЕС. В итоге экономика страны в упадке, а технологическое наследие Советского Союза практически утрачено.

19 августа экс-депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет и к 30-летию независимости из субъекта превратилась в объект международной политики.

Днем ранее политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Он уточнил, что отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

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