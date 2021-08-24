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Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

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Минздрав России обновил временные методические рекомендации по вакцинации против COVID-19, предназначенные для медработников. Об этом 24 августа сообщили в ведомстве.

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Так, в новые рекомендации были внесены сведения о том, что вакцины «Спутник Лайт» можно использовать для лиц старше 60 лет. Кроме того, вакцину рекомендовали для ревакцинации и тем, кто уже перенес коронавирус.

«Говорится также о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19», — сообщили в Минздраве РФ.

Кроме того, в обновленной версии документа есть расширенный раздел о вакцинации людей с ВИЧ-инфекцией. «Спутник V» против коронавируса рекомендовали использовать всем ВИЧ-положительным. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, добавляет «Газета.ру».

«Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — говорится в тексте рекомендаций.

Кроме того, в рекомендациях указано, что срок действия QR-кода о вакцинации против коронавируса составляет один год, однако он может быть сокращен до шести месяцев, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Ранее, 22 августа, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что из-за особенностей российского климата рекомендуется пройти хотя бы первый этап вакцинации от коронавируса до наступления осени.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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