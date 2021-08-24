Глава исполкома СНГ оценил перспективы Украины в рамках Содружества

Украина может вернуться к полноформатному сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом во вторник, 24 августа, сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«Я направил поздравительные телеграммы в адрес руководства Украины как руководитель международной организации. Выразил надежду, и это надежда представителей всех государств Содружества, о том, что Украина вернется к сотрудничеству в рамках СНГ. Потому что такое взаимодействие, такое сотрудничество выгодно не только народу Украины, оно выгодно всем нам», — заявил журналистам Лебедев перед заседанием Совета постоянных представителей стран СНГ.

18 августа кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из двух соглашений СНГ по космосу.

28 июля стало известно о решении Украины прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ.

4 июля страна вышла из очередного соглашения СНГ, а именно из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников СНГ в области защиты прав потребителей.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.