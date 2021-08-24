COVID-ограничения ослабили в ЯНАО

В городе Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе ослабили коронавирусные ограничения. В частности, плановый прием пациентов возобновила Надымская центральная районная больница.

Местные жители смогут обращаться к узким специалистам. Запись производится на сайте электронной регистратуры ЯНАО, на портале госуслуг, а также при личном обращении в регистратуру.

Людям, у которых есть признаки простуды, рекомендовали вызывать врача на дом либо обращаться за помощью в больницу, используя отдельный вход, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее медицинские учреждения в регионе работали в коронавирусном режиме. Оказание плановой помощи было прекращено в больницах Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского и Лабытнанги.

22 августа президент России Владимир Путин сказал, что нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса. Он отметил, что необходимо рассказывать населению о преимуществах вакцинации и о последствиях тяжелого течения заболевания.