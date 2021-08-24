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Синоптик пообещал москвичам «намеки на осень» 24 августа

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Во вторник, 24 августа, в Москве местами ожидаются слабые дожди и облачная с прояснениями погода с «намеками на осень». Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха +18...+20 градусов, в Подмосковье +16...+21, в общем, прохладно, намеки на осень», — цитирует его «РИА Новости».

По прогнозам, ожидается западный — северо-западный ветер 4–9 м/с. Атмосферное давление превысит норму, достигнув 751 мм ртутного столба.

Ранее в этот день Гидрометцентр России предупредил о понижении ночных температур в Москве до +7 градусов, а в Подмосковье — до +4 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в конце недели в Московском регионе температура воздуха может подняться до +25 градусов.

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