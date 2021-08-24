Суд отменил домашний арест врачу по делу о торговле детьми

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда от 21 июля о назначении домашнего ареста врачу-гинекологу Алене Дружининой, которую подозревают в торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом говорится в сообщении инстанции от 24 августа.

Материалы дела направлены в тот же суд на новое рассмотрение.

Адвокаты Дружининой подавали в инстанцию жалобу о смягчении меры пресечения на более мягкую. В то же время прокуратура настаивала на заключении женщины под стражу.

Дружинина работала в центре ЭКО на Аргуновской улице в Москве. Она является членом Российской ассоциации репродукции человека и кандидатом медицинских наук.

Ранее, 5 августа, Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил домашний арест четырех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей и отправил их снова в СИЗО. Речь идет о троих врачах и главе медицинского центра.

В январе 2020 года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с врожденной патологией, и мать отдала его фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Малышу не оказали медпомощь, и в итоге он скончался. Кроме него в импровизированном приюте находились еще трое новорожденных.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». В рамках расследования дела были задержаны восемь человек — врачи частных медицинских центров и сотрудники коммерческих организаций. В их числе была и Дружинина.

3 ноября того же года была заочно арестована и объявлена в международный розыск одна из суррогатных матерей, гражданка Украины Ирина Когут. Арестованные обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. 5 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Свитнева, основного фигуранта дела. В том же месяце СК потребовал раскрыть медицинскую тайну доноров в рамках расследования дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

В июле 2021 года стало известно, что, согласно окончательному обвинению, фигурантам дела вменяется 11 эпизодов продажи детей.