Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе заявили об интересе России к транзиту газа через Украину
Общество
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Мир
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Общество
В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»
Общество
Захарова дала совет Зеленскому после «Крымской платформы»
Мир
Глава исполкома СНГ оценил перспективы Украины в рамках Содружества
Экономика
Глава Минвостокразвития поделился ожиданиями от ВЭФ
Армия
Российскую военную базу в Таджикистане усилили комплексами «Корнет»
Экономика
Инвестиции в особые экономические зоны РФ превысили 304 млрд рублей

В МЧС рассказали о поиске двух пропавших туристов после схода селя в Дагестане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

«С 05:30 сегодня спасатели в составе 12 человек и двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам пропавших мужчины 1986 года рождения, жителя города Москвы, и мужчины 1984 года рождения, жителя города Санкт-Петербурга», — заявили в МЧС.

Ранее в этот день сообщалось, что селевой поток повредил газопровод в центральной части Дагестана. В результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа, пишет «Газета.ру».

В тот же день управление МЧС по республике сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021