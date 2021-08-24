В МЧС рассказали о поиске двух пропавших туристов после схода селя в Дагестане

Спасатели ищут двух туристов из Москвы и Петербурга, пропавших из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.

«С 05:30 сегодня спасатели в составе 12 человек и двух единиц техники и 30 сотрудников районной полиции приступили к поискам пропавших мужчины 1986 года рождения, жителя города Москвы, и мужчины 1984 года рождения, жителя города Санкт-Петербурга», — заявили в МЧС.

Ранее в этот день сообщалось, что селевой поток повредил газопровод в центральной части Дагестана. В результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа, пишет «Газета.ру».

В тот же день управление МЧС по республике сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.