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Захарова дала совет Зеленскому после «Крымской платформы»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший на Украине саммит «Крымская платформа», «по-братски» дала совет президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом она написала 23 августа в своем Telegram-канале.

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«По-братски один совет Президенту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы», — подчеркнула она.

Захарова поиронизировала, что так дальше в Киеве могут пройти «заседание Севастопольской обсерватории по правам человека», «Алуштинский симпозиум коренных народов», «Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле» и «Бахчисарайский конгресс фонтанов имени Олександра Пушкина».

По ее мнению, украинским властям следует развивать мероприятия в городах Украины с одноименными названиями, например в Одессе или Харькове. «Хотя теперь тоже не очень звучит — их же основали не коренные, как выясняется», — отметила она, комментируя вступивший в силу 23 августа закон «О коренных народах Украины», куда не были включены русские.

Захарова, комментируя закон, указала, что Киеву следует гармонизировать отношения между народами, а не «заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора». Она также напомнила, что Крым является российским регионом, а населяющие Украину национальности и народности «надо любить одинаково, не деля на коренные и с государствами».

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе Киева 23 августа. Он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в мероприятии приняли представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку, отмечает «Газета.ру».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал саммит пустым мероприятием, а его цели — набором ничего не значащих деклараций.

Скептически к итогам «Крымской платформы» отнеслись и в Совете Федерации. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что конкретные положения декларации «Крымской платформы» не выдерживают критики — начиная от обвинений в нарушении прав человека до милитаризации полуострова, а требования принять в Крыму какие-то миссии, мандат которых ограничен территорией Украины, это «путь в никуда».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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