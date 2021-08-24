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В Минздраве назвали условие для сокращения срока действия QR-кода о вакцинации

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Срок действия QR-кода о вакцинации против коронавируса составляет один год, однако он может быть сокращен до шести месяцев, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Об этом 24 августа рассказали в Минздраве РФ.

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«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

Также QR-код получают лица, переболевшие коронавирусом в течение полугода, если факт заболевания был зафиксирован. Их код будет действовать полгода.

QR-код после проведения ПЦР-теста действителен в течение 72 часов, напомнили в Минздраве РФ.

Ранее, во вторник, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что в странах, где после вакцинации от коронавируса сформировался коллективный иммунитет, значительно снизилось число тяжелых и летальных случаев.

Как 20 августа заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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