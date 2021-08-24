Дату празднования Дня города в Омске определит оперативный штаб

На этой неделе жители Омска узнают дату проведения Дня города. Она станет известна после заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. В качестве возможных дат называют 25 и 26 августа.

ИА «Город55» напоминает, что месяц назад после заседания оперативного штаба было принято решение перенести мероприятия на 11 сентября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации. Ежегодный Сибирский международный марафон запланировали на 12 сентября.

Также в ближайшие дни станут известны сроки продления масочного режима в Омской области. Вместе с режимом повышенной готовности он должен действовать в регионе до 31 августа.

В День города в Омске планировалось выступление певца Владимира Преснякова. Концертный директор музыканта сообщила о перезаключении контракта.

По результатам мониторинга в конце июня Министерство здравоохранения установило, что Омская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по ходу прививочной кампании.