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В РФ назвали нелогичным возможный диалог с США по вопросу СП-2

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Москва считает нелогичным разговаривать с Вашингтоном по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 24 августа, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, отвечая на вопрос о возможности заключения сторонами сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США.

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«Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток — 2»? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично. Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе», — приводит «РИА Новости» слова Биричевского.

23 августа сообщалось о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным — сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ будет выступать за новые санкции против России, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» как оружие.

При этом 20 августа президент России Владимир Путин обсудил с Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США, а также рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению: осталось 15 км по морю.

21 июля Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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