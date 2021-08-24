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Захарова назвала закон о коренных народах Украины «националистической берестой»

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Закон «О коренных народах Украины» является «националистической берестой», угнетающей в правах целые народы. Об этом 24 августа заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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«В своем извращенном понимании национальной политики нынешний киевский режим пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. <...> Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что закон стал одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времен законов Джима Кроу (законы Джима Кроу — неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период 1890–1964 годов. — Ред.). По ее словам, поставив свою визу под текстом документа, президент Украины Владимир Зеленский юридически лишил испокон веков населявшие страну народы — русских, венгров, греков, евреев, белорусов — прав создавать свои представительные органы, использовать национальную символику, иметь свои СМИ, получать помощь от государства и из иностранных источников, участвовать в международной деятельности.

Захарова отметила, что цели украинских властей заключаются в том, чтобы дать «ручным, финансово пригретым рупорам проукраинской пропаганды» возможность дальше официально «поддакивать» Киеву по вопросу о территориальной принадлежности Крыма и не замечать, как не на словах, а на деле защищаются и развиваются культуры различных национальностей в Крыму, потеряв который Украина «почувствовала дискомфорт» и принялась и дальше усугублять ситуацию.

«Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам», — заявила Захарова.

Любопытно и то, что закон появился накануне саммита «Крымская платформа», указала официальный представитель МИД РФ. По ее мнению, у киевских идеологов не было ничего, кроме «заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства», а теперь появился повод «похвалиться перед патронами» «защитой коренных народов Украины».

23 августа вступил в силу закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая и принятый Верховной радой 1 июля. Согласно документу, указанные в перечне коренные народы имеют право, в частности, на самоопределение в составе государства и политический статус в рамках конституции и законов страны. Кроме того, закон также запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности. Русские в список коренных народов включены не были.

Также 23 августа в Киеве состоялся форум «Крымская платформа», он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем приняли представители 44 стран и международных организаций.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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