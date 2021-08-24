Первую партию вакцины «Совигрипп» доставили в Омск

В медицинские организации Омской области в ближайшее время направят 268 880 доз отечественной вакцины от гриппа «Совигрипп». Первая партия препарата поступила в регион. Это 28,6% от планируемого количества для иммунизации взрослого населения.

В первую очередь прививать будут лиц из групп риска по состоянию здоровья и профессиональной деятельности. Прививочная кампания разворачивается в Омской области каждый год к осени для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, в детских садах, школах и вузах. Ход прививочной кампании контролирует региональное управление Роспотребнадзора, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

24 августа сообщалось, что в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.