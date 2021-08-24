Диетолог назвал безопасную норму потребления рафинированного масла

Безопасная норма потребления рафинированного масла в день составляет 3-4 чайные ложки. Об этом во вторник, 24 августа, заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

«Если есть ожирение, лишний вес, то мы это количество ограничиваем до 2−3 чайных ложек в день. Жареные продукты не рекомендуются при обострениях заболеваний пищеварительного тракта. Есть такие состояния как обострение желчекаменной болезни или панкреатита. В этот период мы ограничиваем все жиры, в том числе и растительные масла», — приводит «Ридус» слова Кругловой.

Диетолог также добавила, что для готовки лучше всего использовать рафинированное подсолнечное и оливковое масло.

«Если мы говорим про жарку на рафинированном масле, то это один из безопасных вариантов. Потому что есть такое понятие как точка дымления, при котором масло окисляется. Вот как раз у рафинированного подсолнечного и оливкового масла эти показатели достаточно высокие, то есть одни из самых безопасных масел в плане использования для жарки», — заключила специалист.

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