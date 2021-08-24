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В России зафиксировали 18 833 новых случая COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки зафиксировали 18 833 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом 24 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зафиксировано в Московской области (1125), Москве (1105) и Санкт-Петербурге (600).

За прошедшие сутки полностью выздоровели 18 636 человек, количество летальных исходов от последствий COVID-19 составило 794.

Всего с начала распространения коронавируса в РФ количество выявленных случаев COVID-19 выросло до 6 785 374. Выздоровели 6 053 503 человека, скончались 177 614.

Ранее, 24 августа, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что в тех странах, где после вакцинации от коронавируса сформировался коллективный иммунитет, значительно снизилось количество тяжелых и летальных случаев.

По словам эксперта, число заболевших в этих государствах может увеличиваться только из-за новых штаммов. Однако даже в этом случае прошедшие вакцинацию будут переносить COVID-19 легче, чем непривитые граждане.

20 августа глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

В июле вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн указал, что мутация вирусов является естественным процессом, поэтому очень вероятно, что в будущем появятся новые штаммы SARS-CoV-2, которые будут опаснее существующих. Но угрозе могут противостоять разработанные вакцины, отметил он.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой вакцины от COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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