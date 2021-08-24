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МВФ выделил России 17,5 млрд долларов в виде специальных прав заимствования

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В понедельник, 23 августа, вступило в силу крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) в размере $650 млрд. Россия получила примерно $17,54 млрд.

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Квоты распределяются пропорционально тому, какой вклад делают страны. Россия получила дополнительных квот на 12,367 млн SDR. SDR — расчетная единица МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют.

«Распределение SDR обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов. Страны могут использовать средства для поддержки своей экономики и активизации борьбы с кризисом», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева добавила, что около $275 млрд поступят в развивающиеся страны. Решение о том, как использовать средства, остается за странами-участницами МВФ.

В настоящее время в обращении находятся 204 млрд SDR, что соответствует примерно $290 млрд, теперь же общее количество SDR достигнет $660 млрд, добавляет «Газета.ру».

В числе стран, не получивших SDR от Международного валютного фонда, оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Венесуэле было отказано в помощи, так как Запад поддерживает претендента на пост президента страны Хуана Гуайдо, а не избранного президента Николаса Мадуро. Мьянме фонд отказывает в транзакциях после военного переворота.

Афганистану МВФ планировал перечислить SDR в эквиваленте около $450 млн, однако после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) приостановил доступ страны к SDR.

Ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ восстановилась до докризисного уровня.

Кроме того, Путин отметил, что Россия проходит пандемию коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, в период пандемии существовали многие трудности, связанные с потерей рабочих мест для многих, с ростом инфляции и ударами по реальным доходам граждан.

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