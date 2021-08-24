Врач перечислил продукты с самым высоким содержанием железа

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев во вторник, 24 августа, в интервью «РИА Новости» назвал продукты, способные поднять уровень железа в организме.

По словам эксперта, больше всего минерал содержится в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах, субпродуктах. Особенно им богата печень и кровяные колбаски.

«В мясе железо находится в наиболее биодоступной форме — это так называемое гемовое железо, которое организм проще усваивает», — отметил врач.

Как пояснил Исанбаев, содержащееся в продукте железо не будет усвоено целиком. Особенно тяжело получить микроэлемент веганам, поскольку из растительных продуктов, например, бобовых, шпината, круп — гречневой, ячневой, овсяной — организм «возьмет» примерно 2–12% от содержания железа.

Некоторые углеводные продукты, отметил специалист, блокируют усвоение железа: прежде всего это клетчатка, особенно если она съедается в большом количестве; пища богатая полифенолами — например, орехи и кофе — и фитатами, антипитательными веществами, содержащимися в бобовых и крупах. Согласно рекомендации врача, если планируется подать к столу мясо с гречкой, лучше замочить гречку перед варкой. Таким образом, упростится процесс усвоения железа.

Исанбаев также обратил внимание на важность состояния здоровья ЖКТ и состояние тела в целом. По его словам, любые очаги воспаления в организме, начиная с кариеса и заканчивая новообразованиями, повышают расход железа.

«И, если у человека дефицит железа при его адекватном питании (либо даже медикаментозном восполнении), то есть смысл консультироваться с врачом и комплексно проверить организм», — заключил он.

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