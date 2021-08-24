Глава Минтруда Котяков подписал приказ об информировании о пенсионных накоплениях

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал указ, регулирующий предоставление сведений россиянам об их пенсионных накоплениях. Об этом стало известно во вторник, 24 августа.

Согласно постановлению, информация об объеме пенсий будет предоставляться раз в три года женщинам 40 лет и мужчинам 45 лет, которые не получают пенсионных выплат.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Постановление должно вступить в силу с 2022 года, пишет «Газета.ру».

Накануне, 22 августа, президент России Владимир Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал: инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.