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Глава Минтруда Котяков подписал приказ об информировании о пенсионных накоплениях

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал указ, регулирующий предоставление сведений россиянам об их пенсионных накоплениях. Об этом стало известно во вторник, 24 августа.

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Согласно постановлению, информация об объеме пенсий будет предоставляться раз в три года женщинам 40 лет и мужчинам 45 лет, которые не получают пенсионных выплат.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Постановление должно вступить в силу с 2022 года, пишет «Газета.ру».

Накануне, 22 августа, президент России Владимир Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал: инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.

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