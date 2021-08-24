Артиллерийский снаряд нашли возле школы в Южно-Сахалинске

Возле школы №11 в Южно-Сахалинске ремонтная бригада нашла артиллерийский снаряд. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Возле входа на территорию школы №11 при ремонтных работах нашли артиллерийский снаряд. Территория оцеплена. Маршруты детей скорректированы. На место прибыли экстренные службы: МЧС, пожарные и медики», — говорится в Telegram-канале мэрии.

18 августа сообщалось, что пиротехники, обследовавшие территорию в Ржевском районе Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, нашли свыше 500 боеприпасов. Обнаруженные предметы передали взрывотехникам для дальнейшего уничтожения.

13 августа спасатели сообщили об уничтожении очередной партии боеприпасов различных типов в Севастополе. Часть снарядов была обнаружена во время земляных работ. Осколочная авиабомба, найденная вблизи набережной Андрея Первозванного, представляла опасность для горожан.