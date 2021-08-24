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Политолог предсказал Украине распад из-за проводимого курса

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Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и последние 30 лет, то страну ждет распад. Об этом 23 августа заявил в своей статье политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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Таким образом Золотарев оценил итоги независимости Украины и сделал прогноз на будущее страны.

«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», — говорится в статье политолога, опубликованной на сайте «Главред».

Итоги независимости Украины Золотарев назвал «нерадостными». Он отметил, что страна — единственная из всех постсоветских республик — так и не смогла выйти на тот уровень ВВП, что был у нее в 1991 году. По словам эксперта, Украина изначально имела хорошие возможности.

«В экономическом и социальном плане Украине похвастаться нечем. Сегодня уровень жизни и ВВП на душу населения даже в Казахстане выше, чем в Украине. Во многом это является результатом того, что модель перезапуска экономики, которая была избрана руководством страны в 90-е годы, то есть олигархическая модель, во многом предопределила нынешние беды и проблемы Украины», — добавил Золотарев.

Политолог добавил, что выбраться из сложившейся ситуации можно, однако вопрос заключается «в наличии политической воли у политической и деловой элиты».

Ранее, 20 августа, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины, сообщил, что украинцы не могут найти достойную работу.

В четверг, 19 августа, экс-депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник заявил, что Украина как государство за последние годы окончательно потеряла экономический и политический суверенитет и к 30-летию независимости из субъекта превратилась в объект международной политики.

18 августа политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

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