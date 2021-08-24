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Жителя Хабаровского края обвинили в покушении на убийство трехлетнего сына
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Жителя Хабаровского края обвинили в покушении на убийство трехлетнего сына

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В Хабаровском крае мужчину обвинили в попытке убийства собственного трехлетнего сына. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

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По данным следствия, в ночь на 21 августа житель поселка Октябрьский Ванинского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избил и попытался задушить своего трехлетнего сына. Сделать это ему помешал дедушка ребенка.

Мальчику оказали медицинскую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью угрозы нет, отмечает «Газета.ру».

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, скандал мужчина устроил из-за подозрений жены в неверности. Он громко кричал, ребенок испугался и начал плакать, после чего тот выместил злость на нем. Издание отмечает, что врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушибы по всему телу.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следователи допросили членов семьи пострадавшего ребенка, назначено проведение экспертиз. Отец ребенка задержан, ему предъявили обвинение. Он заключен под стражу. Как отмечает НСН, семья мальчика ранее на профилактических учетах не состояла.

Следователи также намерены дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

12 августа в Белогорске Амурской области 35-летний мужчина ударил ребенка головой об пол и батарею, чтобы его успокоить. Мальчик получил множество травм и был госпитализирован. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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