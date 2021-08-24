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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьного рюкзака

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Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября дал рекомендации по выбору школьного рюкзака. Соответствующую информацию опубликована на сайте службы во вторник, 24 августа.

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«В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает о требованиях безопасности, предъявляемых к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков. На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям», — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание, чтобы маркировка рюкзака содержала информацию о возрасте ребенка, его вес без учебников должен быть не более 700 г для младшеклассников и не более 1 кг — для обучающихся средних и старших классов. Также у рюкзаков, портфелей и ранцев для детей младших классов должны быть формоустойчивые спинки.

Требования к размерам ранцев для для младшеклассников следующие: длина (высота) — 300-360 мм; высота передней стенки — 220-260 мм; ширина — 60-100 мм; длина плечевого ремня — не менее 600-700 мм; ширина плечевого ремня в верхней части — не менее 35-40 мм.

В понедельник, 23 августа, психолог-консультант Наталья Панфилова рассказала, что родителям будущего первоклассника стоит фокусироваться только на положительных моментах, чтобы не усугублять стресс у ребенка перед неизвестностью, которая ждет его в школе.

По словам специалиста, нередко сами родители пугают ребенка школой.

«Здесь многое зависит от родителей, которые нередко сами нагоняют страх и начинают говорить, что детство закончилось, теперь надо быть серьезнее, теперь будет другая жизнь, усиливая страх и стресс», — сказала эксперт.

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