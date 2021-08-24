Ученые раскрыли тайну уникального звучания скрипок Страдивари

Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило издание Daily Mail.

В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, еще 40 лет назад предположивший, что уникальное звучание скрипок Страдивари имеет химическое происхождение. Его гипотеза подтвердилась.

Как выяснили ученые, для защиты инструментов от паразитов, древесину для скрипок пропитывали особым химическим составом из бура, квасцы, меди, известковой воды (раствор гидроксида кальция) и цинка.

«Вероятно, мастера поняли, что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов», — рассуждает Нагивари.

Он подчеркнул, что потребуются еще исследования, чтобы полностью разобраться в этом вопросе.

Группа международных ученых выяснила, что человеческий мозг пытается «предсказать будущее» на основании услышанной мелодии. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science 19 августа.

По их мнению, при определенной концовке люди начинают «додумывать» композицию.