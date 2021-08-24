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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 24 августа

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В Москве во вторник, 24 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в городе ожидается от плюс 19 до плюс 21 градуса, ночью похолодает до плюс 7 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 17-22 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до отметки 4 градуса тепла.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО. По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

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