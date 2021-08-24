Прохожий получил ранение при стрельбе в центре Манхэттена

Случайный прохожий был ранен в результате стрельбы в Нью-Йорке. Инцидент произошел в районе пересечения 7-й авеню и 31-й улицы у Пенн-стэйшн. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил департамент полиции мегаполиса.

По его данным, двое незнакомых между собой мужчин поссорились на железнодорожной станции, когда один из них попросил другого поделиться с ним едой, а когда тот отказался, достал пистолет и начал стрелять. В результате ранение в ногу получил проходивший мимо человек, направлявшийся на поезд в Нью-Джерси. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Пенн-стэйшн является одним из крупнейших транспортных узлов Нью-Йорка и находится примерно в 10 минутах ходьбы от одной из главных туристических достопримечательностей города — Таймс-сквер.

1 августа в Куинсе (район Нью-Йорка) произошла стрельба в прачечной, пять человек получили ранения. Подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия.