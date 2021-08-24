Конкурс «Эльбрусское кольцо» стартовал в Приэльбрусье

Торжественное открытие международного конкурса на звание лучшего высокогорного подразделения «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках «АрМИ — 2021», состоялось на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что в мероприятии примут участие по меньшей мере 90 военных в составе девяти альпинистских команд из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Индии, Южной Осетии и Узбекистана.

«Конкурс по-настоящему мужской, каждому участнику команд-соискателей первенства представится возможность проявить бойцовские качества, силу, выносливость и волю к победе», — приводятся в сообщении слова начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил (ВС) России полковника Андрея Зыкова.

По случаю открытия соревнования перед участниками выступили Ансамбль песни и пляски ЮВО, а также творческие коллективы республики.

Дополнительно отмечается, что команду российских ВС представит взвод альпинистов Воздушно-десантных войск, который в прошлом уже стал победителем всероссийского этапа соревнования.

Ранее этим же днем, 24 августа, по итогу конкурса «Морской десант», проведенного в рамках «АрМИ — 2021», российские военные установили рекорд по времени прохождения трассы с препятствиями на бронетранспортерах БТР-82А. Участники преодолели 9 км с препятствиями, а в отдельных местах осуществили стрельбу.