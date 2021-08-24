Эксперт раскрыл способ узнать мешает ли роутер соседей работе Wi-Fi

Узнать пользуется ли кто-то из соседей вашим трафиком, можно проверив список устройств, подключенных к сети, рассказал во вторник, 24 августа, агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, на современных устройствах имеются автоматические настройки выбора поиска нового оптимального канала, если устройство старое, то в этом случае поможет приложение, к примеру, анализатор Wi-Fi, которое покажет, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.

Тимофеев отметил, что для настройки роутера необходимо сменить логин и пароль, поскольку часто для тысяч экземпляров одной модели на заводе используют одни те же комбинации.

Накануне глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, что проблемы, приводящие к «заторможенности» домашнего интернета, могут не требовать специальных технических навыков для их разрешения и назвал способы ускорить домашний Wi-Fi.