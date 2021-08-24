Врач назвала продукт с незаменимым для сердца минералом

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что россиянам нужно обязательно включить в рацион перловку, ведь в этой крупе много фосфора, который незаменим для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и эмали зубов. Этим она поделилась с «РИА Новости» во вторник, 24 августа.

«Кроме того, в перловке есть калий, кальций, железо, ценная аминокислота лизин, которая стимулирует выработку коллагена. Это тот самый белок, от которого напрямую зависит внешний вид и здоровье нашей кожи, поэтому перловку называют «кашей красоты», — сообщила диетолог.

Кораблева отметила, что перловка — это диетический продукт, и в нем мало жиров — всего 1,1 г на 100 г. Противопоказаний крупа практически не имеет, исключение только — непереносимость глютена.

«Самое главное — не переедать: перловка провоцирует газообразование. По этой же причине крупой не следует кормить детей до трех лет, даже если она хорошо проварена. Вообще для комфортного усвоения перловку следует готовить долго: не менее 50 минут, и лучше, если вы предварительно замочите крупу на ночь», — посоветовала врач.

В пятницу, 23 августа, журнал Hypertension опубликовал статью ирландских специалистов из Университета Квинс в Белфасте, в которой они пришли к выводу, что груши, яблоки, ягоды и вино положительно влияют на артериальное давление. Это связано с тем, что в указанных продуктах много флавоноидов.

Флавоноиды — это соединения, важные для метаболизма растений. Они оказывают антиоксидантное действие на организм, снимают воспаления и влияют на кровоснабжение. Расщепляются флавоноиды бактериями, обитающими в пищеварительном тракте.