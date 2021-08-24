В США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августа

Эвакуация граждан, военнослужащих и помощников Соединенных Штатов до 31 августа — сомнительная возможность. Таким мнением во вторник, 24 августа, поделился член Палаты представителей США из Демократической партии Адам Шифф.

«Мне сложно представить, что эвакуацию можно полностью завершить до конца месяца. Я, безусловно, придерживаюсь мнения, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан и выполнения нашего морально-этического долга перед нашими афганскими партнерами», — цитирует сообщение демократа Reuters.

Он также добавил: на фоне захвата Афганистана боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в опасном положении оказались десятки тысяч американцев, а также их помощники-афганцы, пишет «Газета.ру».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

23 августа издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило о намерении «Талибана» сформировать совет для управления Афганистаном, который, как ожидается, будет состоять из 12 человек. Состав объединения пополнят в том числе представители предыдущего правительства страны.