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В США усомнились в окончании эвакуации из Кабула до 31 августа

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Эвакуация граждан, военнослужащих и помощников Соединенных Штатов до 31 августа — сомнительная возможность. Таким мнением во вторник, 24 августа, поделился член Палаты представителей США из Демократической партии Адам Шифф.

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«Мне сложно представить, что эвакуацию можно полностью завершить до конца месяца. Я, безусловно, придерживаюсь мнения, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан и выполнения нашего морально-этического долга перед нашими афганскими партнерами», — цитирует сообщение демократа Reuters.

Он также добавил: на фоне захвата Афганистана боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в опасном положении оказались десятки тысяч американцев, а также их помощники-афганцы, пишет «Газета.ру».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

23 августа издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило о намерении «Талибана» сформировать совет для управления Афганистаном, который, как ожидается, будет состоять из 12 человек. Состав объединения пополнят в том числе представители предыдущего правительства страны.

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