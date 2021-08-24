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Завершились разбирательства по делу застреленной в Капитолии

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Охранника Капитолия, убившего женщину 6 января, оправдали. В ходе внутреннего расследования в действиях силовика не выявлено превышения полномочий. Также сообщается ,что дальнейших разбирательств по делу гибели Эшли Бэббитт не будет, передает телеканал «Известия». Доподлинно известно, что внутри здания женщина была без оружия, не сопротивлялась полиции, но была застрелена практически в упор. Однако служба безопасности Капитолия считает: сотрудник сработал по инструкции. Тем более, что ещё в апреле минюст США не нашел оснований для уголовного преследования и закрыл дело. Погибшая Эшли Бэббитт 14 лет отслужила в ВВС США, была сторонницей экс-президента Дональда Трампа. При этом стоит отметить, что задержанным за участие в штурме грозит суровое тюремное наказание. По делу о беспорядках в Капитолии проходят порядка 500 человек. Нескольким фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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