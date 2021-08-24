Врач объяснил порядок действий после контакта с больным COVID-19

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов во вторник, 24 августа, в беседе с радио Sputnik порядок действий после контакта с больным COVID-19 и объяснил, что человек не обязательно должен заболеть, если у кого-то из входящих в близкий круг общения человека диагностировали коронавирусную инфекцию.

По словам специалиста, все зависит от уровня близости контакта.

«Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», — подчеркнул врач.

По его словам, при контакте с заболевшим никаких особых мер, таких, как например, ПЦР тест делать не нужно. Такой человек уже зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться.

«Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом — это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо», — пояснил Водовозов.

Врач подчеркнул, что даже первая доза вакцины от COVID-19 снижает риск заражения. Кроме того, он добавил, что сейчас в России в основном встречается штамм «дельта», при котором симптомы заболевания проявляются довольно быстро — от 2,5 до 5 дней.

Медик посоветовал в случае контакта с инфицированным, внимательно следить за самочувствием.

«Просто наблюдайте за своим состоянием — повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства», — пояснил Водовозов.

В случае обнаружения у себя этих симптомов, нужно вызвать врача, которому, помимо прочего, следует сообщить о контакте с носителем коронавируса, заключил эксперт.

Опрошенные 20 августа «Известями» врачи сообщили, что на сегодняшний день фиксируется всё больше случаев заболевания детей COVID-19, причем дети всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии. Отмечается также у детей большое количество осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако, по словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, пока нет достоверных научных сведений о том, что дети являются более заразным источником, чем взрослые.

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