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Врач объяснил порядок действий после контакта с больным COVID-19

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов во вторник, 24 августа, в беседе с радио Sputnik порядок действий после контакта с больным COVID-19 и объяснил, что человек не обязательно должен заболеть, если у кого-то из входящих в близкий круг общения человека диагностировали коронавирусную инфекцию.

По словам специалиста, все зависит от уровня близости контакта.

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«Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», — подчеркнул врач.

По его словам, при контакте с заболевшим никаких особых мер, таких, как например, ПЦР тест делать не нужно. Такой человек уже зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться.

«Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом — это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо», — пояснил Водовозов.

Врач подчеркнул, что даже первая доза вакцины от COVID-19 снижает риск заражения. Кроме того, он добавил, что сейчас в России в основном встречается штамм «дельта», при котором симптомы заболевания проявляются довольно быстро — от 2,5 до 5 дней.

Медик посоветовал в случае контакта с инфицированным, внимательно следить за самочувствием.

«Просто наблюдайте за своим состоянием — повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства», — пояснил Водовозов.

В случае обнаружения у себя этих симптомов, нужно вызвать врача, которому, помимо прочего, следует сообщить о контакте с носителем коронавируса, заключил эксперт.

Опрошенные 20 августа «Известями» врачи сообщили, что на сегодняшний день фиксируется всё больше случаев заболевания детей COVID-19, причем дети всё чаще переносят болезнь с признаками пневмонии. Отмечается также у детей большое количество осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако, по словам медицинского директора ГК МЕДСИ Татьяны Шаповаленко, пока нет достоверных научных сведений о том, что дети являются более заразным источником, чем взрослые.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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