Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе увеличилось до пяти

Пять человек погибли при пожаре на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Шестеро пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Ранее власти заявляли о погибшем, передает телеканал «Известия». Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Компания поведет расследование причин аварии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.