Напавшего на мужчину тигра убили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае инспекторы застрелили амурского тигра, который загрыз занимавшегося заготовкой леса рабочего. Об этом 23 августа говорится на сайте центра «Амурский тигр».

Сотрудники Министерства природных ресурсов Хабаровского края, МВД и Центра «Амурский тигр» по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего мужчины. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело убитого хищника направлено на экспертизу, которую проведут специалисты Центра «Амурский тигр» в центре вскрытий в Уссурийске.

Тигр напал на рабочего в ночь на 23 августа в Нанайском районе. Как пишет РЕН ТВ, мужчина ночью отправился справить естественную нужду, когда по пути на него напал тигр. Утром на месте произошедшего другие рабочие обнаружили тапочки, разорванную одежду, фонарик и кровь, которая наглядно показывала, что тигр убил рабочего прямо около одного из вагончиков. После этого животное уволокло добычу в лес. Криков коллеги погибшего не слышали.

Погибший занимался лесозаготовкой, сообщает телеканал «Звезда». На место прибыли правоохранители и специалисты по урегулированию конфликтов с дикими животными, отмечает телеканал «360».

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, пишет Pravda.Ru.