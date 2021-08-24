Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Москве

В результате аварии с участием пяти автомобилей на юго-востоке Москвы пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Как пишет ТАСС в понедельник, 23 августа, пострадавших госпитализировали.

ДТП произошло вечером 23 августа на Шоссейном проезде в районе дома 8 в районе Печатники. Столкнулись два автомобиля, которые после этого врезались еще в три припаркованных машины. Все транспортные средства получили механические повреждения. На место аварии прибыли оперативные службы, пишет НСН.

Столичный Дептранс призвал водителей объезжать участок ДТП, пишет RT. В ГУ МВД России по Москве начали проверку по факту аварии, отмечает агентство городских новостей «Москва».